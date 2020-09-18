За нарушение мер по COVID-19 в Москве выписали штрафов на 20 млн рублей

Штрафов на 20 миллионов рублей выписали в столичном управлении Роспотебнадзора за нарушение санитарно-эпидемиологических норм во время пандемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Речь идет о штрафах для юридических лиц, подчеркивают в Роспотребнадзоре. Штрафуют за отсутствие входного фильтра на столичных предприятиях и в организациях, за несоблюдение социальной дистанции и отсутствие средств дезинфекции и индивидуальной защиты для сотрудников.

"По фактам нарушений составлено 1800 протоколов об административных нарушениях", - говорят в надзорном ведомстве. Там подчеркивают, что 139 объектов бизнеса за систематические нарушения санитарной безопасности получили предписания о приостановке деятельности, а на работу 59 объектов уже наложен временный запрет.