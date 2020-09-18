Амурские школьники получили стипендии от губернатора Василия Орлова

В Амурской области победители и призеры Всероссийской олимпиады получили именные губернаторские стипендии.

Эта мера поддержки одаренных детей для региона новая. Выплаты за успехи в учебе и высокие результаты на олимпиаде учреждены в апреле 2020 года.

- Становясь победителями заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, подростки получают существенные преференции при поступлении в вузы. Но мы понимаем, что те ученики, которые добились успехов в региональном и муниципальном турах, также усердно готовились, и они тоже являются "золотым багажом" образования нашей области, - подчеркнула заместитель председателя правительства - министр образования и науки Приамурья Светлана Яковлева. - Теперь благодаря инициативе главы региона Василия Орлова все эти дети получат существенную финансовую поддержку. Уверена, что с таким нововведением количество участников школьных олимпиад станет больше.

Для финансирования предложения главы региона в областной бюджет были внесены поправки, и на стипендии молодым амурчанам за успехи в учебе предусмотрено 20 миллионов рублей.

- Когда мы сообщили об утвержденной губернаторской стипендии школьникам, то увидели в их глазах неподдельный интерес, - рассказала учитель экологии, химии и биологии школы №3 города Сковородино Наталья Сафьянникова. - Финансовая поддержка - большая мотивация для детей. Это не просто поощрение за труд, но и показатель того, что область заинтересована в одаренных детях и ценит их.

В зависимости от уровня мероприятия мера поддержки варьируется. Победителям муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников выплачивают 10 тысяч рублей, призерам регионального этапа - 15 тысяч, победителям регионального этапа - 20 тысяч, призерам заключительного этапа 30 тысяч, победителям заключительного этапа - 50 тысяч рублей. Причем материальное поощрение полагается за каждое звание победителя и (или) призера: если школьник занял лидирующую позицию в нескольких этапах олимпиады или по нескольким предметам, стипендии суммируются. В этом году такие премии получат более 800 детей.

Так, ученик 11-го класса школы №3 города Сковородино Егор Говорков - двукратный победитель региональной олимпиады по экологии и химии, призер по биологии. Он получит сразу шесть премий: за победы на муниципальном этапе, и за каждое достижение на испытаниях областного масштаба.

Даниил Житкевич, выпускник гимназии №1 города Благовещенска, - победитель региональной олимпиады школьников по французскому языку. Примечательно, что язык юноша изучает самостоятельно при помощи дополнительной учебной литературы и электронных средств.

- В прошлом году на областной олимпиаде школьников по этому предмету завоевал первое место по области, и меня направили на финальные испытания. Тогда я отметил, что участники из Москвы и Санкт-Петербурга получили денежные премии за свои результаты, а конкурсанты из регионов - нет. Я очень горд, что теперь и в нашей области появилась возможность поддерживать одаренных детей. И дело совсем не в деньгах, а во внимании. Ты понимаешь, что стараешься не просто для себя, на благо своей малой родины, - считает Даниил.

Губернаторские стипендиаты с умом распоряжаются полученным вознаграждением. Семен Бунин, ученик 11-го класса школы №5 города Благовещенска, - обладатель нескольких стипендий за двукратные победы на региональной олимпиаде по русскому языку и истории, он приобрел хороший ноутбук и учебные пособия по любимому предмету - истории.

- Я и до получения премии был мотивирован на учебу. Но теперь знаю, что меня заметили, и это большой стимул развиваться дальше. К слову, стимул не только для меня, но и для других ребят, которые начнут прилагать к учебе больше усилий, - поделился Семен. -В будущем хочу связать свою профессиональную жизнь со сферой государственного или муниципального управления. Для этого планирую поступить в престижный вуз в центральной части страны, а потом вернуться в Амурскую область.

Одиннадцатиклассница из благовещенской гимназии №1 Арина Фатеева - двукратная победительница Всероссийской олимпиады школьников по биологии и экологии.

- Средства премии я направила на онлайн-курс по биологии и необходимую учебную литературу. Все это мне пригодится при поступлении в вуз. Мне интересны такие направления, как биохимия, молекулярная биология, работа с генами, - рассказала Арина.

Губернаторские стипендии в форме единовременных выплат (по 18 тысяч рублей) смогут получить и отличники из 9-11-х классов. Главное условие - наличие пятерок в четвертях по всем предметам в течение трех последних лет. На такое поощрение претендуют 358 детей. Выплаты начислят до 30 октября.

Кроме того, поддержку из областного бюджета окажут студентам колледжей, показавшим особые успехи в учебе. Стипендия в размере 12 тысяч рублей будут поступать им два раза в год в зависимости от результатов предыдущего полугодия - по всем дисциплинам должны быть "пятерки". Количество молодых людей, которых планируется поддержать финансово, - 75.

- Поощряя успехи детей, мы вносим вклад в развитие региона. Уверен, что внимание, оказанное со стороны областного правительства, высокая оценка учеников и денежное вознаграждение станут для школьников и студентов еще большим стимулом к тому, чтобы получить более глубокие знания, пройти новые учебные курсы, купить оборудование. В итоге мы получим всесторонне развитую личность с качественным багажом знаний, - отметил губернатор Василий Орлов. - Стипендии - лишь часть системы поддержки талантливой молодежи. В рамках национального проекта "Образование" в регионе второй год создается образовательная инфраструктура нового типа: открываются центры "Точка роста", "Кванториум", "IT-куб", в школах и колледжах создается цифровая образовательная среда, в регионе работает уникальный для Дальнего Востока центр выявления и поддержки одаренных детей "Вега". Нам бы очень хотелось, чтобы наша молодежь, такие одаренные ребята оставалась жить и работать в Амурской области, для этого мы прилагаем все усилия.