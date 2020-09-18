Хабаровские школьники с признаками ОРВИ сдадут тест на COVID-19

В школах Хабаровского края вводятся дополнительные меры профилактики коронавируса. Если в одном классе признаки ОРВИ появятся более чем у трех человек, их тестирование на COVID-19 станет обязательным. Если же заболел только один ребенок, сдавать анализы или нет, решит его педиатр.

То же самое будет касаться персонала общеобразовательных учреждений, в том числе детсадов.

"При возникновении признаков респираторных заболеваний тест на коронавирус будет являться обязательным", - говорится на сайте правительства региона.

По последним данным, в крае COVID-19 диагностировали у 11187 человек, 9057 из них выздоровели, 101 скончался.