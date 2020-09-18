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18.09.2020 06:33
Рубрика: Общество

Хабаровские школьники с признаками ОРВИ сдадут тест на COVID-19

Текст: Юлия Гарднер

В школах Хабаровского края вводятся дополнительные меры профилактики коронавируса. Если в одном классе признаки ОРВИ появятся более чем у трех человек, их тестирование на COVID-19 станет обязательным. Если же заболел только один ребенок, сдавать анализы или нет, решит его педиатр.

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То же самое будет касаться персонала общеобразовательных учреждений, в том числе детсадов.

"При возникновении признаков респираторных заболеваний тест на коронавирус будет являться обязательным", - говорится на сайте правительства региона.

По последним данным, в крае COVID-19 диагностировали у 11187 человек, 9057 из них выздоровели, 101 скончался.

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