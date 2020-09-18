На Сахалине с третьего этажа рухнул балкон с двумя женщинами

В Корсакове Сахалинской области с третьего этажа жилого дома рухнул балкон с двумя женщинами.

42-летняя хозяйка квартиры и ее 64-летняя знакомая получили черепно-мозговые травмы, травмы живота, позвоночника и конечностей. Их доставили в областную клиническую больницу, сообщает региональное следственное управление СК РФ.

По информации соседей пострадавшей, незадолго до ЧП балкон ремонтировали, из-за чего он и мог обрушиться.

Возбуждено уголовное дело о выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей (часть вторая статьи 238 УК РФ).