В Хабаровском крае гималайский медведь покусал грибников

В Вяземском районе Хабаровского края гималайский медведь покусал в лесу двух грибников и убежал. Пострадавшим оказали медицинскую помощь, они получили небольшие повреждения.

Медведь, которому было около двух лет, вероятно просто испугался людей, рассказал РИА Новости начальник отдела минприроды края Юрий Колпак. В тот день за грибами в тайгу около села Капитоновка пришло много незваных гостей.

"Мишка, скорее всего, просто испугался и, убегая от одной компании, наткнулся на другую. Гималайские медведи в плане защиты очень агрессивны, но не людоеды. Косолапый одному бедро когтем задел, другого за руку укусил. И с испугу убежал", - отметила Юрий Колпак.

По официальным данным, в регионе обитают более трех тысяч гималайских и более 18 тысяч бурых медведей.

За последнюю неделю в Хабаровском крае зарегистрировано четыре случая встречи людей с дикими животными.