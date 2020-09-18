В Якутии ограничения в связи с COVID-19 продлены до 2 октября

В Якутии ограничительные меры в связи с распространением коронавирусной инфекции продлены по 1 октября включительно по предложению главного санитарного врача республики.

Соответствующий указ подписал глава региона Айсен Николаев. Согласно этому документу, разрешается деятельность театров, концертных организаций и кинотеатров при загрузке зрительных залов до 50 процентов, сообщается на официальном информационном портале РС(Я). Открылись также бассейны, но проведение в них групповых занятий для детей и подростков не допускается.

По 1 октября продлен срок соблюдения гражданами старше 65 лет, а также гражданами, имеющими хронические заболевания, режима самоизоляции по месту проживания. Кроме того, остается в силе требование о ношении средств индивидуальной защиты в общественных местах.