В небе над Приморьем и Хабаровским краем устроили бои 30 самолетов

В Приморском и Хабаровском крае проводится двухстороннее тактическое учение частей Приморского соединения армии ВВС и ПВО Восточного военного округа. В его различных этапах задействовано более 30 самолетов.

Как рассказал начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан 2 ранга Николай Воскресенский, к учению привлечены подразделения и части противовоздушной обороны, истребительная, штурмовая и бомбардировочная авиация.

Во время практических действий самолеты перебазировались из Приморского в Хабаровский край на оперативные аэродромы. На одном из них развернут полевой лагерь с командным пунктом.

"Истребители Су-35С и МиГ-31БМ отрабатывают тактику ведения воздушных боев, как одиночно, так в составе пар, звеньев и отрядов. Штурмовики Су-25 и многофункциональные истребители-бомбардировщики Су-34 решают задачи по прорыву противовоздушной обороны и условному нанесению ракетно-бомбовых ударов. Им противодействуют наземные подразделения ПВО и истребительная авиация", - уточнил Воскресенский.