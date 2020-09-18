Депутат Госдумы от Пермского края заразился коронавирусом

Игорь Сапко, депутат Государственной Думы от Пермского края, слег с коронавирусной инфекцией. Об этом он сообщил в своем аккаунте в соцсетях.

- К сожалению, "ковидная зараза" не обошла стороной и меня. Нахожусь на больничном, в Перми. Чувствую себя хорошо, температура нормальная, заболевание протекает в относительно легкой форме, - написал Сапко в Facebook.

За последние дни коронавирусная инфекция была выявлена у губернатора Пермского края Дмитрия Махонина и нескольких чиновников. Всего же, по данным на пятницу 18 сентября, в Прикамье подтверждено 8 944 случая заражения коронавирусом, 67 - за последние сутки