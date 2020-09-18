Министр транспорта Татарстана назначен сенатором в Совет Федерации

Министр и дорожного хозяйства Татарстана Ленар Сафин будет представлять республику в Совете Федерации. Об этом назначении заявил сегодня председатель Государственного совета РТ Фарид Мухаметшин на заседании парламента. Его трансляция сейчас проходит в режиме онлайн.

Стоит пояснить, что 18 сентября в Казани прошла церемония вступления в должность президента РТ Рустама Минниханова. Кабинет министров республики сложил с себя полномочия перед вновь избранным главой республики, в связи, с чем и начались кадровые перестановки.

Справка "РГ"

Ленар Сафин родился в 1969 году в Арске ТАССР. В 1993 году окончил юридический факультет Казанского государственного университета. А в 2000 получил второе высшее образование в Казанском Финансово-экономический институте. Возглавлял Минтранс РТ 2010 года.