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18.09.2020 16:46
Рубрика: Власть

Минпромторг РФ поддержит хризотиловую отрасль в Оренбуржье

Текст: Алина Романова (Оренбург)
Федеральный центр будет оказывать поддержку развитию хризотиловой отрасли в Оренбуржье. Об этом заявил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров в ходе рабочей встречи с губернатором Оренбургской области Денисом Паслером.
Фото: Пресс-служба Министерства промышленности и торговли РФ Фото: Пресс-служба Министерства промышленности и торговли РФ
Фото: Пресс-служба Министерства промышленности и торговли РФ

Как сообщила пресс-служба Минпромторга РФ, главной темой беседы стали вопросы промышленного развития региона. Денис Мантуров отметил, что Оренбургская область - важный промышленный центр страны. Несмотря на непростую экономическую ситуацию, связанную с пандемией COVID-19, индекс обрабатывающего производства в регионе стабильно растет.

На встрече был затронут вопрос об использовании хризотилового асбеста на мировом рынке и поддержке предприятия "Оренбургские минералы", специализирующегося на добыче хризотил-асбеста. Доля экспорта этих товаров в структуре деятельности компании очень высока. Как известно, Россия располагает крупнейшими в мире запасами этого минерала.

Фото: Инфоцентр "Крымский мост"
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- Нам важно и дальше развивать эту отрасль, - подчеркнул Денис Мантуров. - В большинстве своем, предприятия по добыче и переработке хризотила являются градообразующими, их успешная и устойчивая работа определяет социально-экономическое положение городов, в которых они находятся. А ежегодные налоговые отчисления этих предприятий в бюджеты всех уровней составляют около 15 миллиардов рублей. Главное, чтобы хризотил-асбест использовался в современных строительных материалах и как изначальная сырьевая база, и в качестве компонента смесей.

Следует отметить, что предприятие "Оренбургские минералы" входит в число крупнейших хризотилдобывающих компаний мира. Производство высокомеханизировано и автоматизировано, оснащено современным оборудованием. В среднем за год здесь производят более 500 тысяч тонн хризотилового волокна.

Напомним, что хризотил применяется для изготовления хризотилцементного кровельного шифера, фасадных плит, труб для водопроводных, канализационных и мелиоративных систем, а также является сырьем для производства автокомпонентов различного назначения и огнеупорных материалов.

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