Осужден житель Ульяновска, загрузивший фото Гитлера в "Бессмертный полк"

23-летний житель Ульяновска осужден за размещение в интернете во время акции "Бессмертный полк онлайн" фотографии Адольфа Гитлера, сообщает прокуратура Ульяновской области. Прокуратура находит приговор слишком мягким и намерена его опротестовать.

Это деяние ведомство относит к преступлениям "против мира и безопасности человечества". Следствием установлено, что 23-летний мужчина разместил 4 мая 2020 года фотографию Адольфа Гитлера для его публичной демонстрации неограниченному кругу лиц на сайте "Бессмертный полк онлайн" в одном ряду с ветеранами Великой Отечественной войны.

- Тем самым он публично одобрил участие руководящего состава Национал-социалистической немецкой рабочей партии, в том числе Гитлера, в совершении военных преступлений и преступлений против человечности в годы Второй мировой войны.

Суд признал Круглова виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.1 ст.354.1 УК РФ (покушение на реабилитацию нацизма), и приговорен судом к штрафу в размере 120 тысяч рублей с рассрочкой на 12 месяцев.

Но учитывая, что Круглов уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе по ч.1 ст.282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства), виновным в реабилитации нацизма (ч.1 ст.354.1 УК РФ), прокуратурой рассматривается вопрос о принесении на данный приговор апелляционного представления.