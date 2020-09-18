Под Ульяновском упал легкомоторный самолет, пилот погиб

Жесткую посадку в поле под Ульяновском совершил легкомоторный самолет, пилот погиб, сообщила пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

Трагедия случилась утром в пятницу недалеко от села Красное Сюндюково Ульяновской области.

"Произошла жесткая посадка легкомоторного воздушного судна ЕЭВС "Синтал" с бортовым номером RA - 0931G", - говорится в официальном сообщении ведомства.

Здесь же сообщается, что полет с органами организации воздушного движения не согласовывался, владельцем судна, по предварительной информации, является индивидуальный предприниматель.

По факту произошедшего Приволжская транспортная прокуратура и Приволжское следственное управление на транспорте СК РФ начали проверки.