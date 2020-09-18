Суд ужесточил приговор пермскому подростку, насмерть сбившему девушку

Суд апелляционной инстанции изменил приговор 17-летнему пермяку, который ранее на внедорожнике Lexus насмерть сбил 23-летнюю девушку.

Как пояснили корреспонденту "РГ" в пресс-службе Пермского краевого суда, в июле этого года Индустриальный районный суд Перми признал молодого человека виновным в нарушении правил дорожного движения и приговорил к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Это решение было обжаловано родными погибшей девушки и прокуратурой.

В результате суд апелляционной инстанции ужесточил ранее вынесенный приговор, назначив виновному наказание в виде лишения свободы на один год и шесть месяцев в воспитательной колонии. Осужденный был взят под стражу в зале суда.