У главы Березников диагностирован COVID-19

Мэр города Березники Сергей Дьяков заболел коронавирусом. Он госпитализирован.

На официальной странице администрации Березников (второй по численности населения муниципалитет в Пермском крае) в соцсетях сообщается, что в настоящее время Серьгей Дьяков проходит лечение в краевой больнице имени Е.А. Вагнера. Состояние его здоровья оценивается как удовлетворительное. Временное исполнение должностных обязанностей главы города возложено на первого заместителя главы администрации Владимира Шанина.

Напомним, сегодня в Пермском крае зафиксировано 67 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала марта такой диагноз поставлен 8944 жителям региона, 246 из них умерли.

Накануне стало известно, что COVID-19 диагностировали у губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. В настоящее время он также госпитализирован, проводится его стационарное лечение.