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18.09.2020 12:20
Рубрика: Происшествия

В Башкирии школьный автобус с детьми попал в аварию

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)

В Кушнаренковском районе 18 сентября произошла авария с участием школьного автобуса и грузового фургона Scania. Об этом сообщил главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов в Facebook.

В Татарстане загорелся школьный автобус

Авария произошла около 11 утра по московскому времени на 1289-м километре федеральной трассы "Москва - Уфа". По предварительным данным, грузовиком управлял 54-летний уфимец, а автобусом "ПАЗ" - 58-летний местный житель. В его салоне находилось восемь детей и 27-летняя сопровождающая. Автомобили двигались в попутном направлении. Столкновение произошло, когда школьному автобусу до конца маршрута оставалось проехать около 300 метров - до деревни Учхоза. Сразу после удара "ПАЗ" съехал в левый кювет и наехал на электроопору.

В результата аварии пострадала только сопровождавшая детей женщина. Причины и обстоятельства аварии уточняются.

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