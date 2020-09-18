16 октября в Самаре пройдет Volga Investment Summit 2020, организованный правительством Самарской области. Он станет платформой для взаимодействия инвесторов, экспертов, представителей власти и бизнеса.

В 2019 году основной темой Волжского инвестиционного саммита было развитие отношений со странами Востока и исламским миром. В этом году ключевой темой саммита станут инвестиции.

Участники постараются ответить на вопрос, где следует искать точки роста и как в сложившейся экономической ситуации будут выстраиваться партнерские отношения. Саммит поможет установить деловые контакты, масштабировать лучшие практики взаимодействия органов государственной власти, бизнеса и институтов развития. Программа будет посвящена как глобальным экономическим проблемам, так и специализированным вопросам инвестиций, венчурного бизнеса и финансов.

- Сейчас - непростое время для экономики, для бизнеса, и тем более для инвесторов. Буквально все участники инвестиционной деятельности испытывают определенные трудности. Как отметил в своем обращении к гражданам России Президент страны Владимир Владимирович Путин, эпидемия нанесла сильнейший удар по мировой экономике. И все последствия, глубину этого влияния ещё только предстоит оценить. Вместе с тем, мы понимаем, что сейчас закладывается будущее нашей экономики. Для качественного инвестиционного рывка у нас есть условия. Поэтому Волжский инвестиционный саммит сейчас так необходим и своевременен, - отметил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Для наиболее эффективной работы эксперты саммита соберутся в Самаре. Здесь они примут участие в деловой программе, которая будет состоять из панельных дискуссий, круглых столов и обмена экспертными мнениями о последних тенденциях в финансовой и инвестиционной отраслях. Для участников Волжского инвестиционного саммита будет организована онлайн-трансляция всех ключевых мероприятий.

Самарская область не в первый раз становится местом притяжения ведущих Российских инвестиционных и бизнес-экспертов, и это не случайно. По итогам 2018 года регион входит в число шести регионов-лидеров по уровню развития государственно-частного партнерства наряду с Москвой, Санкт-Петербургом, Московской областью, республикой Башкортостан и Ханты-Мансийским автономным округом. Сейчас в области реализуются 73 проекта на общую сумму привлекаемых внебюджетных инвестиций 202 миллиарда рублей.

Развитие венчурной отрасли - еще одно направление, в котором Самарская область занимает значимые позиции в России. По итогам 2019 года Венчурный фонд Самарской области стал единственным из региональных, вошедшим в первую десятку рейтинга Российской венчурной компании среди самых активных посевных фондов. В рейтинге РВК за 2018 год фонд занимал десятое место и также был лидером среди региональных фондов, опередив по количеству сделок аналогичные структуры из Санкт-Петербурга, Татарстана, Свердловской области и других регионов.

- Региональное инвестиционное законодательство гарантирует равные условия для всех инвесторов, способствует устранению административных барьеров, устанавливает благоприятный налоговый режим и преференции. Но инвестиций не бывает без открытости. Волжский инвестиционный саммит - это не только дискуссионная площадка, но и место для коммуникаций, новых знакомств. Это место, где можно задать вопрос представителям правительства региона, и получить максимально честный ответ, - подчеркивает министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

- В этом году ключевая тема саммита - "Точки роста: Государство. Бизнес. Партнерство". Самарская область накопила значительный опыт и добилась успехов в развитии венчурной отрасли и привлечении инвестиций в регион. И мы готовы этим опытом поделиться. Тема инвестиций и цифровизации сейчас очень актуальна для всей России и регионов в частности, - отметила исполнительный директор Фонда содействия развитию венчурных инвестиций Самарской области (оператор саммита) Елена Пожарнова.