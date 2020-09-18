В Самаре пройдет Volga Investment Summit 2020

Новости

Препарат от COVID-19 "Арепливир" будет стоить в аптеках от 12 тысяч рублей 15:39
Путин заявил о наличии у России уникального оружия 15:23
В Красноярске арестован мужчина, поджегший наркологическую клинику 15:07
Мишустин может посетить заседание Евразийского межправительственного совета 15:03
Осужден житель Ульяновска, загрузивший фото Гитлера в "Бессмертный полк" 15:00
В Испании четыре человека пострадали в результате схода поезда с рельсов 14:57
Министр транспорта Татарстана назначен сенатором в Совет Федерации 14:49
Шунин извинился перед болельщиками "Динамо" за вылет из Лиги Европы 14:48
Депутат Госдумы от Пермского края заразился коронавирусом 14:43
В ГП не исключили, что цены на гречку поднялись из-за картельного сговора 14:41
Тестировать на COVID-19 при госпитализации будут всех с признаками ОРВИ 14:27
Турникеты с Face Pay появятся на станциях столичного метро в 2021 году 14:07
В Москве камеры "сообщат" в полицию об опасных водителях 14:03
Песков раскритиковал версию о бутылке с "Новичком" у Навального 13:53
В Москве может появиться "народный каршеринг" 13:51
Постпред Беларуси заявил об отсутствии в стране политзаключенных 13:49
Вышел трейлер сериала HBO "Индустрия" 13:46
Мишустин: Бюджет на 2021-23 годы должен сохранить социальную направленность 13:30
Актер из сериала "Чирлидеры" подозревается в совращении мальчиков 13:23
Путин сегодня запишет речь для Генассамблеи ООН 13:09
"Это история любви": Киану Ривз раскрыл подробности новой "Матрицы" 13:08
Около половины россиян пользовались госуслугами на самоизоляции 13:05
В Москве за минувшие сутки выпало около 70% месячной нормы осадков 13:04
Приставы начали изымать имущество экс-главы Марий Эл 13:01
В Петербурге два человека пропали в заваленной мусором квартире 12:57
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Из тарифов за коммунальные услуги вычтут банковские комиссии
Из тарифов за коммунальные услуги вычтут банковские комиссии
18 сентября - видеоконференция: как повлияет на ОСАГО пересмотр цен на запчасти
18 сентября - видеоконференция: как повлияет на ОСАГО пересмотр цен на запчасти
Как можно и нужно самостоятельно себя обследовать
Как можно и нужно самостоятельно себя обследовать
18.09.2020 15:07
Рубрика: Власть

В Самаре пройдет Volga Investment Summit 2020

Текст: Олег Дмитриев (Самара)
16 октября в Самаре пройдет Volga Investment Summit 2020, организованный правительством Самарской области. Он станет платформой для взаимодействия инвесторов, экспертов, представителей власти и бизнеса.
Фото: Георгий Субботин/ РГ Фото: Георгий Субботин/ РГ
Фото: Георгий Субботин/ РГ

В 2019 году основной темой Волжского инвестиционного саммита было развитие отношений со странами Востока и исламским миром. В этом году ключевой темой саммита станут инвестиции.

Фото: istock
В Самарской области инвесторам предоставлены возможности для развития

Участники постараются ответить на вопрос, где следует искать точки роста и как в сложившейся экономической ситуации будут выстраиваться партнерские отношения. Саммит поможет установить деловые контакты, масштабировать лучшие практики взаимодействия органов государственной власти, бизнеса и институтов развития. Программа будет посвящена как глобальным экономическим проблемам, так и специализированным вопросам инвестиций, венчурного бизнеса и финансов.

- Сейчас - непростое время для экономики, для бизнеса, и тем более для инвесторов. Буквально все участники инвестиционной деятельности испытывают определенные трудности. Как отметил в своем обращении к гражданам России Президент страны Владимир Владимирович Путин, эпидемия нанесла сильнейший удар по мировой экономике. И все последствия, глубину этого влияния ещё только предстоит оценить. Вместе с тем, мы понимаем, что сейчас закладывается будущее нашей экономики. Для качественного инвестиционного рывка у нас есть условия. Поэтому Волжский инвестиционный саммит сейчас так необходим и своевременен, - отметил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Для наиболее эффективной работы эксперты саммита соберутся в Самаре. Здесь они примут участие в деловой программе, которая будет состоять из панельных дискуссий, круглых столов и обмена экспертными мнениями о последних тенденциях в финансовой и инвестиционной отраслях. Для участников Волжского инвестиционного саммита будет организована онлайн-трансляция всех ключевых мероприятий.

Самарская область не в первый раз становится местом притяжения ведущих Российских инвестиционных и бизнес-экспертов, и это не случайно. По итогам 2018 года регион входит в число шести регионов-лидеров по уровню развития государственно-частного партнерства наряду с Москвой, Санкт-Петербургом, Московской областью, республикой Башкортостан и Ханты-Мансийским автономным округом. Сейчас в области реализуются 73 проекта на общую сумму привлекаемых внебюджетных инвестиций 202 миллиарда рублей.

Развитие венчурной отрасли - еще одно направление, в котором Самарская область занимает значимые позиции в России. По итогам 2019 года Венчурный фонд Самарской области стал единственным из региональных, вошедшим в первую десятку рейтинга Российской венчурной компании среди самых активных посевных фондов. В рейтинге РВК за 2018 год фонд занимал десятое место и также был лидером среди региональных фондов, опередив по количеству сделок аналогичные структуры из Санкт-Петербурга, Татарстана, Свердловской области и других регионов.

Фото: istock
В Тольятти появится инновационный район Техноград

- Региональное инвестиционное законодательство гарантирует равные условия для всех инвесторов, способствует устранению административных барьеров, устанавливает благоприятный налоговый режим и преференции. Но инвестиций не бывает без открытости. Волжский инвестиционный саммит - это не только дискуссионная площадка, но и место для коммуникаций, новых знакомств. Это место, где можно задать вопрос представителям правительства региона, и получить максимально честный ответ, - подчеркивает министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

- В этом году ключевая тема саммита - "Точки роста: Государство. Бизнес. Партнерство". Самарская область накопила значительный опыт и добилась успехов в развитии венчурной отрасли и привлечении инвестиций в регион. И мы готовы этим опытом поделиться. Тема инвестиций и цифровизации сейчас очень актуальна для всей России и регионов в частности, - отметила исполнительный директор Фонда содействия развитию венчурных инвестиций Самарской области (оператор саммита) Елена Пожарнова.

В регионах Власть Работа власти Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область Самарская область. Правильный выбор для инвестиций

Главное сегодня

Путин сегодня запишет речь для Генассамблеи ООН
За сутки в России подтверждено 5905 случаев COVID-19 в 84 регионах
Лавров заявил о нежелании Запада вести конструктивный диалог с Москвой
Видео: Задержанный за убийство девочек в Рыбинске признал вину
Белый дом признан аварийным
Как в России прошел Единый день голосования
МВД будет дактилоскопировать иностранцев, находящихся в РФ более 30 суток