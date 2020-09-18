В Ульяновской области откроется центр военно-тактических игр

Проект реализуется региональным штабом Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения "Юнармия". Губернатор Сергей Морозов осмотрел помещения будущего центра и познакомился с концепцией его работы.

- Сегодня это одно из самых крупных движений школьников в нашем регионе, участниками которого являются около семи тысяч ребят. Они активно интересуются военно-тактическими играми, поэтому эта площадка будет очень востребована среди них. Совсем скоро здесь пройдут первые соревнования, но надо подумать и о дальнейшем развитии данного городка. В планах создать здесь один из самых больших крытых скалодромов в регионе, а также закрыть все стены камуфлированной сеткой, чтобы создаст дополнительную атмосферу армейских игр. Поручил министерству просвещения и воспитания Ульяновской области разработать совместно с региональным отделением "Юнармии" дальнейший план развития данного городка, - сказал глава региона.

По информации профильного ведомства, центр военно-тактических игр планируется открыть в конце октября по адресу: ул. Крымова,67 в рамках форума юнармейцев, в котором примут участие руководители данного движения из регионов ПФО.

- В настоящий момент в центре полностью готов к проведению тренировок и соревнований тактический городок для лазертага. Сейчас мы работаем над созданием площадки по стайкболу. Кроме того, планируется сделать полигон для испытания квадрокоптеров, сейчас разрабатывается его схема. Техническое открытие центра в частичном варианте будет уже 12 октября, а в двадцатых числах мы пригласим гостей, - пояснил начальник штаба Владимир Ульянов.

Кроме того, в ходе посещения Сергей Морозов обсудил развитие инженерных классов движения "Юнармии". В этом году в областном Доме офицеров открылся первый профильный подшефный класс с углубленным изучением технических наук и основ военной службы. В конце августа разработки ульяновских юнармейцев оценили эксперты Международного военно-технического форума "Армия-2020". В настоящее время разрабатывается план по открытию подобных классов в районах области.

- В течение учебного года будут открыты дополнительные классы на базе детско-юношеского центра №3 города Ульяновска. Проект совместный с Ульяновским механическим заводом. А также подобная площадка появится в центре цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" на базе Октябрьского сельского лицея Чердаклинского района. Далее, после отработки механизма взаимодействия педагогов на местах с консультантом "Юнармии", проект будет распространяться на другие школы. Также ведутся переговоры по созданию учебных групп на базе ДК УАЗ, там планируется подготовка юнармейцев по техническим специальностям, необходимым для учреждений культуры: светотехник, звукорежиссер, веб-дизайнер и многое другое, - пояснила министр образования региона Наталья Семёнова.