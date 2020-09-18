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18.09.2020 08:44
Рубрика: Происшествия

Бывшего вице-губернатора Алтайского края отправили в СИЗО

Текст: Татьяна Кузнецова (Барнаул)
Бывшему заместителю председателя правительства Алтайского края Ирине Долговой предъявили обвинение в превышении должностных полномочий и отправили в изолятор временного содержания. Следователи готовят обращение в суд, чтобы на период расследования обвиняемую поместить под стражу.
Бывшего вице-губернатора отправили в изолятор временного содержания Фото: Следственное управление СК РФ по Алтайскому краю Бывшего вице-губернатора отправили в изолятор временного содержания Фото: Следственное управление СК РФ по Алтайскому краю
Бывшего вице-губернатора отправили в изолятор временного содержания Фото: Следственное управление СК РФ по Алтайскому краю

Как пояснила корреспонденту "РГ" старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Алтайскому краю Людмила Рязанцева, после предъявления обвинения Ирина Долгова была задержана на 48 часов. За это время следователи планируют получить решение суда о ее заключении под стражу.

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Напомним, что накануне в отношении экс-вице-губернатора края, которая почти три года курировала в правительстве региона социальный блок, следственные органы возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий. Ее обвиняют в организации незаконного льготного лекарственного обеспечения своего знакомого. Она предоставила возможность своему протеже бесплатно получать дорогостоящие медицинские препараты, хотя прав на такие льготы у него не было. В результате региональному бюджету, на чьи средства осуществлялась закупка медикаментов для краевых льготников, был нанесен существенный ущерб.

Сумму ущерба следственные органы пока не озвучивают. Но если он будет внушительный и вину бывшей чиновницы удастся доказать в суде, то ей грозит до семи лет лишения свободы (ч. 2 ст. 286 УК РФ). Хотя суд может ограничится и штрафом в 100-300 тысяч рублей или в размере одно- или двухгодового дохода.

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