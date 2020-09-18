Игорь Кобзев официально вступил в должность губернатора Иркутской области

Сегодня на 33 сессии Законодательного собрания Иркутской области состоялась инаугурация губернатора региона Игоря Кобзева.

- Клянусь добросовестно исполнять обязанности губернатора, защищать интересы жителей, соблюдать конституцию и устав Иркутской области, - принес присягу Игорь Кобзев.

Со вступлением в должность его поздравили полномочный представитель президента в СФО Сергей Меняйло, спикер регионального Законодателного собрания Александр Ведерников, почетные граждане Иркутской области. В целом церемония прошла в более скромном формате, чем обычно, из-за ограничений, связанный с пандемией коронавируса.

Напомним, Игорь Кобзев выиграл выборы с результатом 60,79 процента голосов; - за него проголосовало 369 759 избирателей, явившихся на участки. Его главный соперник депутат Госдумы коммунист Михаил Щапов набрал 25,5 процента голосов.

Все без исключения эксперты отмечали, что выборы прошли в высоконкурентной обстановке, за пост губернатора шла настоящая и очень непростая борьба. Тем ценнее для победителя ее итоги.

В заключении вновь избранный губернатора обратился к собравшимся с речью:

- Сегодня для меня важный и волнующий день. Вступая в должность губернатора Иркутской области, я осознаю огромную ответственность перед каждым из вас. За 9 месяцев работы я побывал во многих уголках Иркутской области. Именно такие встречи, а не сухие цифры отчетов помогли мне понять, что волнует людей, где нужно сосредоточиться. Главная цель моей работы - повышение качества жизни людей и развитие Иркутской области, - напомнил Игорь Кобзев. - Для ее достижения нужна консолидация всех политических сил региона. В этом году мы с вами уже многое сделали, взяли хороший темп, и нужно его не сбавлять. Своим избирателям я дал слово офицера, что смогу оправдать оказанное мне доверие. И сегодня в этом зале я вновь подтверждаю его. Честь имею!

Подготовлено "АиФ в Восточной Сибири".