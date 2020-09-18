Игорь Кобзев вошел в состав рабочей группы Госсовета

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев включен в состав подгруппы по направлению "Высшее образование" рабочей группы Государственного совета Российской Федерации "Образование и наука".

Основная задача, которая поставлена перед рабочей группой, - проведение объективного анализа существующих в этой сфере проблем и формирование конкретных предложений по их решению.

Государственный совет при президенте Российской Федерации был создан 1 сентября 2000 года в соответствии с Указом Президента Российской Федерации. Сейчас Госсовет является совещательным органом, содействующим реализации полномочий главы государства по вопросам обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной власти.