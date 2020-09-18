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17.09.2020 19:41
Рубрика: Происшествия

Погубил "Чистый город"

При пожаре погибли лечившиеся анонимно пациенты
Текст: Надежда Столярчук (Красноярск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 210(8264)
Следственный комитет по Красноярскому краю и Республике Хакасия задержал директора красноярской частной наркологической клиники "Чистый город", где пожар унес жизни четырех человек. Сигнал о возгорании расположенной на первом этаже многоэтажного дома клиники поступил в 3.45 по местному времени. Огнеборцы прибыли уже через несколько минут. Увы, четверых человек, проходивших лечение, спасти не удалось. Как рассказали следователи, часть пациентов находилась в клинике на условиях анонимности, поэтому опознать сгоревшие тела без геномных экспертиз теперь невозможно. Еще двое клиентов в тяжелом состоянии доставлены в ожоговый центр красноярской краевой больницы. Сейчас они подключены к аппаратам ИВЛ. К расследованию ЧП подключились прокуратура и СК.

Первоначально причиной пожара назвали короткое замыкание в светильнике на подвесном потолке. Однако рассматривалась и другая версия - что, например, пациенты могли сами устроить поджог, чтобы выбраться на свободу. Она и подтвердилась, когда следователи изучили видео, изъятое с камер внутреннего наблюдения. На нем видно, как один из пациентов поджигает предметы интерьера, в результате чего огонь моментально охватывает всю палату, где лежали люди. Причем, по мнению сотрудников СК, человека, устроившего возгорание, среди погибших во время пожара нет. Возбуждено второе уголовное дело - "Убийство двух и более лиц общеопасным способом". Поджигателя ищут.

Как рассказывают жильцы дома, клиника "Чистый город", начавшая работать около 10 лет назад, была не очень приятным соседом. Обитатели нижних этажей не раз жаловались на то, что пациенты, которых лечили здесь от алкогольной и наркотической зависимости, кричат, стучат по батареям, стонут и просят выпустить их наружу. Как сообщили некоторые СМИ со ссылкой на источники в медицинских кругах, заведение вообще не имело лицензии на оказание стационарной медпомощи - могло предоставлять только амбулаторную, то есть никаких больных ночью здесь не должно быть. Свою проверку случившегося уже начал и Росздравнадзор.

Сгоревшая клиника в Красноярске не была подключена к пожарной части
В регионах Происшествия ЧП Пожары Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край Красноярск

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