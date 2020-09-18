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Рубрика: Общество

Ученые назвали причину аномальных дождей в 2020 году

Текст: Ирина Штерман (Иркутск)
В Институте солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН аномальные дожди в этом году объяснили необычным поведением тропических циклонов.
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Фото: iStock
В Гидрометцентре пообещали теплый октябрь

Особенно ярко это проявилось в Иркутской области и на юге Дальнего Востока.

В сибирском регионе с 8 по 16 сентября выпало 111 мм осадков при климатической норме 52 мм в месяц.

"Выпадение такого рекордного количества осадков сопровождалось высокими положительными аномалиями температур в первую декаду сентября, когда днем воздух прогревался до 26°С", - пояснила Инна Латышева, заведующая кафедрой метеорологии и околоземного космического пространства географического факультета Иркутского госуниверситета - базовой кафедры Института солнечно-земной физии СО РАН.

По ее словам, аномально теплым оказался не только сентябрь, но и все месяцы 2020 года. А чем больше и дольше прогревается атмосфера, тем больше запасов потенциальной энергии, которые и реализуются в погодных аномалиях, увеличивающихся не только по числу случаев, но и по их интенсивности.

Основным "дирижером" аномальных дождей стал холодный арктический воздух. Возникшие в нем высокие циклонические вихри сместились на юг Прибайкалья и столкнулись с более теплым воздухом. Оба этих потока - холодный и теплый - отличались высокими скоростями.

"Высотный холодный циклонический вихрь обусловил интенсивные восходящие движения и развитие облачности, - уточняет ученый, - а также усилил теплый антициклон, блокирующий смещение на восток монгольского циклона. Именно поэтому дожди шли девять дней. Когда же на высотах потоки сменились на северо-западные, то к дождю добавился сильный ветер, вплоть до штормового".

Инна Латышева считает, что спрогнозировать такие аномальные дожди в Иркутской области было сложно: "На их возникновение влияют факторы, которые не были раньше распространены в регионе. Обычно максимум осадков здесь приходится на лето".

Фото: Владимир Сергеев/РИА Новости
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Старшее поколение иркутян помнит, что раньше дожди в конце июля и начале августа были более продолжительными, их вызывали южные (так называемые монгольские) циклоны. В последние годы ученые заметили, что летние дожди стали менее продолжительными, но более интенсивными, поэтому их нередко называют тропическими ливнями, хотя они имеют другую природу.

Кроме того, в сентябре существенно уменьшается приход солнечной радиации, высокие широты быстро "охлаждаются", и в атмосфере устанавливается зональный перенос. Однако в сентябре этого года атмосферная циркуляция в Иркутской области была летнего типа - с активным меридиональным переносом, который по времени совпал с сезоном тайфунов в северо-западной части Тихого океана.

"В первой декаде сентября, - продолжает Инна Латышева, - юг Дальнего Востока оказался под влиянием тайфунов MAYSAK и HAISHEN, которые вышли на северо-восток Китая, обеспечив сильные осадки в бассейне и повышение уровня воды в реке Амур". Такие циклоны приносят большое количество влаги, которая на высотах вовлекается в крупномасштабные потоки и оказывает влияние.

Аналогичная ситуация с дополнительным притоком влаги с Тихого океана отмечалась и при Тулунском наводнении в прошлом году.

Справка "РГ"

По наблюдениям, которые ведутся в обсерватории "Иркутск" с 1882 года, рекордные максимумы осадков в сентябре пришлись на 1945 год, когда выпала трехмесячная норма осадков.

На 1992 и 1994 годы (в 2,6 раза и 2,2 раза больше нормы соответственно).

А самым сухим стал сентябрь 1884 года, когда выпало всего 6 мм осадков.

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