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18.09.2020 12:28
Рубрика: Происшествия

Задержан бывший министр лесного хозяйства Красноярского края

Текст: Алексей Бондарев

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении экс-министра лесного хозяйства Красноярского края Димитрия Маслодудова. Уволившийся несколько дней назад чиновник подозревается в крупной взятке. Он задержан. Арестован также его родной брат-бизнесмен.

Фото: Следственное управление СК РФ по Алтайскому краю
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Как сообщает пресс-служба СК РФ, Маслодудов осуществлял покровительство лесозаготовительной компании ООО "Краслесторг", которая фактически принадлежит его родственнику.

"Подозреваемый давал указания должностным лицам подведомственных лесничеств, расположенных на территории Енисейского района, осуществлять подбор и оформление участков как под санитарные, так и иные виды рубок, с последующим предоставлением их ООО "Краслесторг". За два года учредители передали брату министра более семи миллионов рублей, четыре из которых он передал Димитрию Маслодудову", - говорят в СК.

Также уточняется, что на Юрия Маслодудова заведено уголовное дело по незаконным порубкам. В минлесхозе Красноярского края прошли обыски.

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