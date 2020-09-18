Задержан бывший министр лесного хозяйства Красноярского края

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении экс-министра лесного хозяйства Красноярского края Димитрия Маслодудова. Уволившийся несколько дней назад чиновник подозревается в крупной взятке. Он задержан. Арестован также его родной брат-бизнесмен.

Как сообщает пресс-служба СК РФ, Маслодудов осуществлял покровительство лесозаготовительной компании ООО "Краслесторг", которая фактически принадлежит его родственнику.

"Подозреваемый давал указания должностным лицам подведомственных лесничеств, расположенных на территории Енисейского района, осуществлять подбор и оформление участков как под санитарные, так и иные виды рубок, с последующим предоставлением их ООО "Краслесторг". За два года учредители передали брату министра более семи миллионов рублей, четыре из которых он передал Димитрию Маслодудову", - говорят в СК.

Также уточняется, что на Юрия Маслодудова заведено уголовное дело по незаконным порубкам. В минлесхозе Красноярского края прошли обыски.