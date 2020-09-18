В Ессентуках лжеброкер обманул мужчину на миллион рублей

В Ессентуках полиция пытается установить личность мужчины, который предложил услуги брокера местному жителю, но исчез вместе с деньгами. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю, пострадавший сам перевел деньги на счет незнакомца, захотев легкого заработка.

- Жителю города-курорта позвонил неизвестный, представившийся трейдером брокерской компании. В ходе разговора мужчина сообщил собеседнику о возможности получения дополнительного заработка на биржевых торгах и убедил зарегистрироваться на их сайте, - говорится в сообщении.

Неизвестный дал мужчине номер счета в банке, на который попросил перевести деньги, чтобы приумножить их. Потерпевший через приложение на мобильном телефоне перевел больше миллиона рублей. Больше связаться со злоумышленником он не смог.

Поняв серьезность ситуации, мужчина обратился в полицию, заведено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество)". Теперь полицейские пытаются отыскать подозреваемого.