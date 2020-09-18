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18.09.2020 00:11
Рубрика: Общество

В Гидрометцентре пообещали теплый октябрь

Текст: Ольга Игнатова
По предварительному прогнозу Гидрометцентра России октябрь на большей части территории страны обещает быть вполне теплым.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, в Москве температура воздуха в октябре будет близка к климатической норме или немного - в среднем на полградуса - превышать ее. Это значит, что ночные температуры будут в пределах от нуля до плюс пяти, а дневные - плюс 6-11 градусов.

Фото: iStock
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При похолоданиях ночные температуры могут опускаться до минус шести градусов, а днем не превышать нулевую отметку. В октябре в Москве выпадает в среднем 59 миллиметров осадков, чуть меньше, чем в сентябре, когда выпадает 65 миллиметров. В нынешнем октябре синоптики прогнозируют, что осадков в Москве выпадет в пределах нормы.

На северо-западе - в Ленинградской, Псковской, Новгородской, а также в Тверской и Смоленской областях температура будет выше климатической нормы. И много дождей. У южных морей октябрь ожидается теплым и не очень дождливым. Дневные температуры с среднем будут превышать 20-градусную отметку.

Прохладная погода прогнозируется в Поволжье, Пермском крае, на юге Республике Коми, на Урале, в Ханты-Мансийском округе, а также в Ямало-Ненецком округе. Погода там везде будет разной. Например, на севере Поволжья днем плюс пять-десять градусов. А на юге Поволжья днем в октябре воздух прогревается и до 13 градусов. В Свердловской области в дневные часы +3+8.

По ночам на Урале может быть до минус шесть-семь градусов. И днем температура может опускаться уже до минус пяти градусов. Зато почти на всей территории Красноярского края, в Иркутской и Амурской областях, в Якутии и Забайкалье октябрь обещает быть теплым. На хорошую погоду могут надеяться и жители дальневосточных регионов.

Как уточнила Людмила Паршина, снег в октябре выпадает довольно редко. Самая высокая температура в октябре в Москве составила 24 градуса, но это случилось давно - 3 октября 1915 года. А самая низкая - минус 20,3 градуса была зафиксирована 31 октября 1920 года. В прошлом году - 17 октября - в столице зафиксирован новый температурный рекорд - 18,3 градуса со знаком плюс.

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