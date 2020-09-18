В Ленинградском зоопарке произошел пожар в летнем вольере

В Ленинградском зоопарке в деревянном летнем домике для животных произошел пожар. Как сообщает комитет по культуре Северной столицы, никто не пострадал.

В летнем домике в момент возгорания находилась капибара, крупный грызун семейства водосвинковых. Животное спасла директор зоопарка Ирина Скиба. Когда сработала сигнализация, она первой прибыла к месту пожара и вынесла капибару из горящего вольера.

Сейчас капибара приходит в себя после случившегося в другом вольере, зоопарк принимает посетителей в обычном режиме. Вольер быстро потушили.

В комитете по культуре отмечают, что одна из причин пожара - возгорание кабеля подсветки. Скорее всего кабель оборвало сильными порывами ветра.