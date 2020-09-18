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18.09.2020 16:05
Рубрика: Общество

В Петербурге детям запретили пропускать школу по болезни без справок

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург )

Петербургские школьники не смогут пропускать занятия по болезни без справки от педиатра. Записки от родителей с сообщениями, что ребенок не был на уроках из-за плохого самочувствия, приниматься не будут, это следует из разъяснений петербургского управления Роспотребнадзора.

Фото: Аркадий Колыбалов
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Ведомство обращает внимание на то, что по действующим санитарным нормам после перенесенных болезней дети могут возвращаться к занятиям только при наличии справки от педиатра. При этом количество пропущенных дней роли не играет. Справку нужно нести даже если ребенок отсутствовал на занятиях один день.

В детских садах требования еще более жесткие. Если ребенок пропустил более пяти дней даже не по болезни, а по какой-то другой уважительной причине, в садик малыша обратно примут только со справкой.

Если ребенок, независимо от того, в школу он ходит или в детский сад, переболел любым заболеванием, даже неинфекционным, в справке должно быть прописано, что он не имеет противопоказаний к тому, чтобы посещать занятия.

При этом в региональном управлении Роспотребнадзора подчеркивают, что уважительной причиной для пропуска занятий может являться не только болезнь. У семей могут быть разные обстоятельства. И число дней, когда ребенок по уважительным причинам пропускает занятия, не нормируются. Поэтому если в семье действительно происходят события, из-за которых дети не могут присутствовать на занятиях, то родителям стоит об этом честно сообщить классному руководителю. Ну а если ребенок и правда заболел, то санитарные врачи призывают немедленно обращаться в поликлинику.

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