В Петербурге два человека пропали в заваленной мусором квартире

В Петербурге в квартире на улице Пражской пропали два человека. Как сообщает ТАСС со ссылкой на петербургский Главк, проблема заключается в том, что сама квартира целиком завалена мусором и вторые сутки полиция не может ее осмотреть.

Полицию в дом номер 33 вызвали соседи. Они пожаловались на неприятный запах из квартиры. Хозяева квартиры - 65-летняя женщина и ее 70-летний муж, не выходят на связь.

Сотрудники полиции связались с дочерью владельцев квартиры. Она пояснила, что также не знает, где ее родители.

Было принято решение вскрыть квартиру. Правда, когда замок был открыт, выяснилось, что проверить, есть ли в помещении люди, невозможно. Квартира от пола до потолка оказалась завалена мусором.

Сейчас на месте работают сотрудники фирмы по уборке мусора. Как только в комнаты станет возможно попасть, полиция продолжит поиск хозяев.