В Петербурге в бассейне парами хлора отравились восемь детей

В одном из фитнес-клубов Петербурга на улице Ярослава Гашека восемь детей отравились парами хлора в бассейне.

Госпитализированы четверо детей в возрасте 7 и 8 лет, а также один 15-летний подросток. Еще двум пострадавшим помощь оказана на месте, сообщает комитет по здравоохранению Петербурга.

В Следственном комитете Северной столицы в связи с отравлением возбуждено уголовное дело по статье "оказание услуг не отвечающих требованиям безопасности".

В фитнес-клубе работают следователи, они выясняют все обстоятельства случившегося, изымается документация, проводятся экспертизы.