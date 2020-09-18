В Витебске подписаны почти 150 контрактов накануне Форума регионов

О динамике взаимного интереса к деловому партнерству свидетельствует почти полторы сотни контрактов, которые заключили в текущем году коллективы Витебской области с российскими партнерами, сообщает 18 сентября БЕЛТА, уточняя, что общая сумма экспортных соглашений, заключенных в период подготовки к VII Форуму регионов Беларуси и России, уже составляет $42,4 млн. Как ранее информировал "СОЮЗ", традиционная встреча представителей субъектов Союзного государства пройдет 28-29 сентября в белорусской столице и Минской области

Кстати, в настоящее время в Витебском регионе уже зарегистрировано более 350 организаций с участием российского капитала. На областном уровне успешно реализуются 25 соглашений о сотрудничестве с администрациями регионов РФ, а районными и городскими властями подписано 112 межрегиональных документов о сотрудничестве в различных сферах.

Экономические обозреватели констатируют, что изделия предприятий белорусского региона хорошо известны во всех федеральных округах России и поставляется в 75 регионов СГ. Только за восемь месяцев текущего года внешнеторговый оборот с регионами РФ составил $1 млрд. А стоимостный объем экспорта продовольственных товаров в Российскую Федерацию достиг $122 млн.

При подготовке к форуму, информирует агентство, в начале лета в Витебске, в частности, был подписан план мероприятий по реализации соглашения между администрацией Курской области и облисполкомом о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-культурном сотрудничестве на 2020-2023 годы. Готовится к подписанию и соглашение между правительством Калининградской области и Витебским областным исполнительным комитетом о торгово-экономическом, научно-техническом, гуманитарном и социально-культурном сотрудничестве.

Касаясь особо востребованной продукции, в руководстве региона дали понять, что за истекшее полугодие выросли стоимостные объемы поставок косметических средств, изделий столярных, тканей льняных, предметов одежды, строительного кирпича, машин и механизмов для уборки сельскохозяйственных культур, электрических трансформаторов, приборов и устройств, применяемых в медицине.

Наиболее высокого уровня торгово-экономического сотрудничества, по статистическим данным, Витебский регион достиг с Центральным федеральным округом (удельный вес в общем объеме товарооборота - 64,8%) и Северо-Западным федеральным округом (12%). А приграничные Псковская и Смоленская области стабильно входят в десятку российских регионов, доля экспорта в которые суммарно занимает порядка 70%.

Активная работа, которая осуществляется на предприятиях региона с российскими партнерами, отмечают эксперты, плюс современные подходы в организации технологических процессов на основе продуманной маркетинговой политики позволяют сохранять и развивать широкое дилерское представительство предприятиям "Белвест", "Нативита", "Витебские ковры", "Витязь", "Фортэкс", "Альянспласт", "Марко".

Остается напомнить, что в прошлом году на VI Форуме регионов в городе на Неве и при его подготовке субъекты хозяйствования Витебской области подписали более 30 контрактов с российскими партнерами на сумму $40,6 млн.