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18.09.2020 18:25
Рубрика: Общество

Форум "Вся Россия-2020" соберет более 900 журналистов со всей страны

Текст: Наталья Лебедева
В Сочи 19 сентября открывается 24-й фестиваль - Форум современной журналистики "Вся России-2020". Семь дней, более 900 участников со всей страны и около 100 событий, а это и дискуссии на актуальные темы, и презентации новых СМИ-проектов, и мастер-классы ведущих публицистов, и круглые столы, а также выставки и встречи с известными деятелями науки и культуры.

"Это самый большой журналистский форум в мире, на который ежегодно съезжаются около 2000 человек. В этом году участников по понятным причинам будет меньше, около 900 человек, но программа, как всегда, получилась очень насыщенной", - отметил председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев.

Фото: Марина Ледяева/РГ
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Он особо подчеркнул, что организаторы очень внимательно относятся к безопасности и здоровью людей, поэтому будут строго соблюдаться все правила - обязательное ношение масок, измерение температуры и вынужденное ограничение количества участников на некоторые события.

Из-за этого, в частности, пришлось отказаться от традиционных торжественных церемоний открытия и закрытия форума в Зимнем театре. Зато точно состоится заседание федеративного совета, на котором соберутся руководителей всех региональных отделений СЖР.

"Мы по традиции подведем итоги и обсудим главные проблемы. В этом году мы все дружно боролись за выживание отрасли. Спасением для многих стало включение СМИ в перечень наиболее пострадавших отраслей российской экономики от пандемии. Сотни редакций, от журнала "Мурзилка" до телеканала "Дождь", получили финансовую помощь, и это помогло им выжить", - рассказывает Владимир Соловьев.

О том, как СМИ в России и в мире пережили пандемию и как теперь справляются с ее последствиями, будут много говорить на предстоящем форуме. Как и о том, готовы ли традиционные СМИ меняться, учитывая интересы аудитории и развитие современных технологий. Так перспективы развития региональных телевизионных каналов обсудят на круглом столе с участием заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексея Волина.

Фото: instagram.com / azagitova
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Но форум журналистов - это не только серьезная деловая и образовательная программа, но и радость от встречи с коллегами и приятные церемонии награждения победителей профессиональных конкурсов. Состоится и традиционное вручение членских билетов новым членам СЖР. По словам Соловьева, за последний год в Союз вступили более тысячи талантливых журналистов.

За самые актуальными дискуссиями и круглыми столами форума можно будет следить онлайн - трансляции будут вестись на официальном канале СЖР в YouTube. А все последние новости читайте в официальном Telegram-канале.

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