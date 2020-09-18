МЧС предупредило о заморозках в Ростовской области

В Ростовской области ожидаются трехдневные заморозки. С информацией о штормовом предупреждении и похолодании выступило региональное управление МЧС, ссылаясь на данные Росгидромета.

"Ночью и утром 20, 21 и 22 сентября местами в Ростовской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы -0,1...-2,0 °С", - говорится в сообщении ведомства.

МЧС призывает позаботиться о безопасности в связи с понижением температуры. В частности, рекомендуется проявлять осторожность при использовании электрических обогревателей.