На Кубани пятилетняя девочка погибла при пожаре в сарае

В Новопокровском районе следователи устанавливают обстоятельства гибели ребенка. Пятилетняя девочка скончалась от ожогов, полученных при пожаре в сарае. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.

По информации ведомства, несчастный случай произошел 12 сентября 2020 года в станице Новопокровской, где ребенок с мамой гостили у бабушки. Девочка играла с ребятами во дворе и забежала в сарай у дома. В какой-то момент внутри загорелся стог сена. Пламя распространилось столь быстро, что малышка, не успев отскочить, получила ожоги различной степени тяжести и была госпитализирована в больницу. Несмотря на старания врачей, она скончалась.

"Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, в том числе выясняют точную причину и очаг возгорания. Совместно с органами опеки и попечительства изучаются условия жизни и воспитания малолетней. Кроме того, следственными органами будет дана оценка действиям родителей погибшего ребенка. Ход и результаты проверки находятся на контроле в краевом управлении СКР", - рассказали в ведомстве.