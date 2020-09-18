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18.09.2020 19:15
Рубрика: Происшествия

На Кубани водитель ВМW осуждена за ДТП со "скорой" с тремя жертвами

Текст: Александр Ершов (Краснодарский край)

В Крымском районном суде Кубани оглашен приговор по резонансному уголовному делу, возбужденному в отношении жительницы города Томска. По версии следствия, женщина, находясь за рулем иномарки, стада виновником ДТП с участием автомобиля скорой медицинской помощи, в котором погибли три человек и еще один пострадал. Об этом в пятницу сообщила пресс-секретарь Краснодарского краевого суда Мария Пирогова.

Фото: Прокуратура Красноярского края/РИА Новости
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Как следует из приговора райсуда, 21 апреля 2019 года подсудимая, управляя автомобилем ВМW Х5 и находясь в состоянии опьянения, на автодороге  Крымск - поселок Джигинка не справилась с управлением и допустила выезд на встречную полосу. Здесь ее машина столкнулась со скорой помощью. В результате аварии водитель "скорой" и пассажир BMW X5 скончались на месте ЧП, а фельдшер "скорой" умерла по дороге в больницу.

Кроме того, врач, также находившаяся в этот момент в "неотложке", была госпитализирована в больницу. Установлено, что автомобиль, которым управляла подсудимая, был технически не исправен.

В ходе предварительного следствия, водитель иномарки отрицала свою вину, утверждая, что пассажир, управляемого ею автомобиля, вцепился в руль, что и могло стать причиной ДТП. Однако в судебном заседании подсудимая вину признала в полном объеме и раскаялась в содеянном, отказавшись от дачи дальнейших показаний.

По словам Марии Пироговой, рассмотрев материалы дела, выслушав доводы сторон и оценив доказательства в их совокупности, суд признал обвиняемую виновной в совершении инкриминируемого преступления и назначил ей наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет и 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Ей также запрещено заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 3 года. В пользу потерпевших в качестве компенсации морального вреда с подсудимой взыскано 1 миллион 600 тысяч рублей.

Приговор в законную силу не вступил.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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