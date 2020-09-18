В 18 школах Калмыкии выявили коронавирус

Специалисты обнаружили коронавирус в 18 школах Калмыкии. Как сообщили в региональном минздраве, эти учебные заведения находятся в восьми районах республики. Положительные тесты оказались у 21 ученика и 22 учителей.

"Все очаги выявлены именно из семейных, а не школьных контактов. Состояние детей не вызывает опасения, они находятся на амбулаторном лечении", - отметили в ведомстве.

Также сообщается, что после обнаружения коронавируса, классы перевели на дистанционное обучение.

"По сравнению с другими субъектами, где на дистанционный режим отправляют только соседа заболевшего по парте, например, Калмыкия в этом плане перестраховывается", - уточнили в республиканском минздраве.