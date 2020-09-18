В Крыму предупредили о резком похолодании на выходных

В ближайшие выходные в Крыму ожидается резкое снижение температуры воздуха на 8-10 градусов из-за фронтального раздела. Об этом со ссылкой на прогнозы синоптиков сообщила пресс-служба МЧС республики.

При этом минимальная температура воздуха составит 5-10 градусов (на побережье до 15 градусов), максимальная - 18-23 градуса.

- Уже сегодня в Крыму возможны дожди, - предупредил министр чрезвычайных ситуаций Крыма Сергей Шахов.

По словам министра, велик риск возникновения чрезвычайных происшествий, связанных с несоблюдением техники безопасности на открытых водоемах, а также с авариями на маломерных судах в акваториях Черного и Азовского морей.

- Несмотря на многочисленные предупреждения со стороны МЧС, многие отдыхающие и судовладельцы зачастую ими пренебрегают, подвергая себя, а иногда и окружающих смертельной опасности, - посетовал Шахов.

Он также отметил, что МЧС Крыма передало информацию о резком изменении погоды всем заинтересованным службам республики, главам администраций местных органов власти и населению, руководителям и дежурным службам заинтересованных организаций и предприятий.