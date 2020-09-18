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18.09.2020 17:34
Рубрика: Экономика

В Крыму провайдеры повысят цены на интернет

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

Крымские интернет-провайдеры и операторы связи планируют повысить цены на свои услуги доступа в интернет, объясняя этот шаг значительными затратами на выполнение норм федерального антитеррористического законодательства. Об этом сообщили сразу несколько компаний-провайдеров полуострова.

Например, один из крупнейших провайдеров полуострова "Миранда-медиа" с 1 октября в зависимости от тарифного плана увеличит ежемесячный платеж для клиентов на 100 рублей, доведя его до 390-590 рублей в месяц в зависимости выбранной от скорости передачи данных.

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В компании сообщили "РГ", что они активно работали над исполнением законов и норм антитеррористической направленности, и это потребовало существенных затрат. А связи с подорожанием иностранной валюты повысилась и стоимость телекоммуникационного оборудования, необходимого для стабильного предоставления услуг. Впрочем, планируемое повышение цен целиком не покрывает все необходимые затраты на техническое перевооружение.

- Компания обязана создать хранилище для телефонных разговоров, сообщений, изображений, аудио- и видеозаписей, переписок пользователей сети интернет, - пояснил провайдер. - Эти меры направлены на противодействие терроризму. А от нас, компании, предоставляющей услуги связи, требует значительных вложений. Поэтому увеличение тарифов - это вынужденная, но обоснованная мера.

Правда, провайдер обещает смягчить ценовой удар, предлагая своим клиентам значительные скидки за предоплаченные услуги за несколько месяцев вперед.

Еще один провайдер - Tritel - также сообщил о повышении тарифов с 1 октября, ссылаясь на "резко возросшие расходы на исполнение лицензионных условий в части внедрения оборудования на антитеррористические законы". У Tritel стоимость ежемесячного пакета интернета в многоквартирных домах также повысится на сумму не более 100 рублей в месяц. В частности, интернет на скорости до 100 мегабит в секунду обойдется в сумму 510 рублей в месяц.

- Принимать решение о повышении тарифов операторы и интернет-провайдеры будут самостоятельно, исходя их уровня своих затрат и конкуренции, - пояснили эксперты в телекоммуникационной сфере. - Вопрос конкретной цифры повышения действующих тарифов на 2021 год многие интернет-провайдеры озвучивать пока не готовы. Однако стоимость услуг для конечного потребителя из-за реализации пакета антитеррористических законов ориентировочно вырастет на 10-30 процентов.

Напомним, антитеррористические нормы требуют от сотовых компаний хранить переданные текстовые сообщения в течение шести месяцев, а провайдеров сохранять сообщения электросвязи 30 суток. Но начиная с 1 октября 2018 года емкость хранилищ данных должна ежегодно увеличиваться на 15 процентов в течение пяти лет. Необходимые данные при этом должны предоставляться спецслужбам.

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