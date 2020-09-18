В Севастополе вернули обязательное ношение масок

Жителей Севастополя снова обязали носить маски в помещениях и общественном транспорте. Решение принято сегодня на заседании регионального штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

- Вносим в указ обязательное ношение масок в закрытых помещениях: в транспорте, в объектах торговли, в учреждениях культуры и так далее, - сообщил врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев. - Мы не будем ничего закрывать или ограничивать продажу билетов на мероприятия. Но маски должны быть обязательно, это надо контролировать.

Он напомним, что обязательный масочный режим был отменен в Севастополе, когда ситуация с распространением COVID-19 в городе стабилизировалась и были сняты ограничения. Однако статистика последних дней показывает, что число заболевших стало увеличиваться. За сутки фиксируется до новых 20 случаев. В городской инфекционной больнице пришлось выделять дополнительные койки для пациентов с COVID-19.

Развожаев отметил, что у властей города нет желания вводить дополнительные ограничения и закрывать предприятия: это будет сложно сделать из экономических соображений. Поэтому от бизнеса будут добиваться соблюдения масочного режима при помощи штрафов.

- За нарушение режима повышенной готовности предусмотрены штрафы по статье 26.1 КоАП РФ, для юридических лиц - от 100 до 300 тысяч рублей, - сообщил глава города. - Думаю, что полиция активно подключится к привлечению нарушителей к административной ответственности.

Он также поручил закупить маски для подведомственных театров и кинотеатров и выдавать их посетителям при входе.

- Человеку дают маску, он кладет ее в карман и идет дальше. Теперь надо требовать, чтобы маска была надета, - подчеркнул Развожаев.