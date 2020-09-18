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18.09.2020 10:12
Рубрика: Общество

Девочку с двумя желудками прооперировали в Челябинской области

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)

В Челябинской областной детской клинической больнице прооперировали шестилетнюю девочку с редкой патологией. У нее оказалось два желудка, один из которых врачам пришлось удалить, сообщили "РГ" в медучреждении.

Фото: iStock
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- Ребенка доставили из Казахстана, - сообщили в пресс-службе ЧОДКБ. - Как выяснилось, девочка шла к этой операции два года. Ее мать забила тревогу, когда ребенок стал страдать от запоров. Однако в Астане, куда она привезла дочь, точного диагноза ей не поставили и оперировать не стали. Вот тогда ей и посоветовали обратиться к челябинскому хирургу Николаю Ростовцеву.

Уже в Челябинске выяснилось, что у девочки врожденная патология - удвоение желудка. Еда у малышки попадала только в один желудок, но во втором также была слизистая и вырабатывалось желудочное содержимое. Его необходимо было удалять.

Операцию провели заместитель главного врача по хирургии ЧОДКБ, главный детский хирург Николай Ростовцев и его коллега Вадим Ромасенко.

- Локализация очень неудобная, второй желудок располагался под левой долей печени. Изначально было непонятно, что это за образование, и к чему оно относится - к печени или к желудку, - поделился Ростовцев, - Раньше мы такие операции проводили "полным доступом", то есть с большим разрезом. Сейчас проводим эндоскопически. Поставили три торакара и аккуратно убрали второй желудок. Слизистых слоев у желудков было два, а вот мышечный только один.

Вчера ребенка уже перевели из реанимации в обычную палату, отметили в ЧОДКБ.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область

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