Глава района в Челябинской области скончался от COVID-19

На Южном Урале от ковидной пневмонии скончался глава Пластовского района Александр Неклюдов. Ему было 67 лет, сообщили в пятницу в пресс-службе губернатора региона.

- Смерть наступила в результате ковидной пневмонии, поразившей большую часть легких, - сообщили в пресс-службе. - Две недели врачи Челябинской областной клинической больницы № 3 боролись за жизнь Александра Васильевича, но коварная болезнь оказалась сильней.

Губернатор Алексей Текслер выразил родственникам Александра Неклюдова свои соболезнования, отметив его высокие личные и профессиональные качества, авторитет и уважение, которым он заслуженно пользовался у пластовчан и всех жителей Южного Урала.

Александр Неклюдов был избран председателем Пластовского горисполкома в 1985 году. С этого момента и до самой смерти он возглавлял исполнительную власть города Пласта, а с 2005 года - Пластовского муниципального района. Избирался главой девять раз. А с 2017 года возглавлял Совет глав Челябинской области. Имел целый ряд государственных и общественных наград, в том числе знак отличия "Почетный гражданин Челябинской области".

Кстати

На утро 18 сентября в регионе выявлены 78 новых случаев COVID-19. Число заболевших с начала пандемии составило 15 769. С начала учебного года заболел 41 школьник. Выздоровели и выписаны из больниц 12 339 пациентов. Скончался 441 южноуралец.