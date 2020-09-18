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Текст:   Любовь Проценко 
12:37 18.09.2020

Хуснуллин: Еще 4,3 тысячи дольщиков в 11 регионах страны восстановлены в правах

Еще 4,3 тысячи дольщиков в 11 регионах страны восстановлены в правах. Такое решение принято в ходе заседания Наблюдательного совета Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства вице-премьера правительства Российской Федерации Марата Хуснуллина, в ходе которого были рассмотрены вопросы софинансирования восстановления прав дольщиков.
Марат Хуснуллин. Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости Марат Хуснуллин. Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости
Марат Хуснуллин. Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости

Вице-премьер рассказал: "Приняли решение по домам сразу в 11 регионах, что поможет восстановить в правах более 4,3 тысячи человек. Очень важно сейчас не сбавлять обороты. Призываю регионы еще активнее включаться в работу. Я уже вижу, коллеги докладывают, что процесс пошел активнее, многие регионы на самом высоком уровне оказывают содействие в решении проблемы обманутых дольщиков. Механизмы Фонда защиты прав дольщиков, в свою очередь, доказали уже свою эффективность. Сейчас нужно планомерно и сообща работать, и уже в течение нескольких лет мы сможем полностью решить накопленную проблему обманутых дольщиков во всей стране".

Фото: iStock
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Гендиректор Фонда защиты прав дольщиков Константин Тимофеев поделился подробностями:

- Приняли решение еще по 33 домам, это проекты 18 застройщиков-банкротов в 11 субъектах РФ. По тем проектам, где не была вовремя произведена консервация объектов, застройщики-банкроты допустили строительный брак или использовали некачественные материалы, более 200 дольщиков получат компенсации. Это проекты компании "Союз-строй" в Башкортостане, "СРСУ-2" в Свердловской области, "Фонд жилищного строительства" в Саратовской области и "СтройДом" в Белгородской области.

Кроме того, принято решение о завершении строительства по проектам компаний: "Инман" в Челябинской области; "Тареал", "Норман ЛО" в Ленинградской области; "Контакт", "Стройметаллинвест" в Краснодарском крае; "Промжилстрой" в Орловской области; "Алза", "А-технология" в республике Чувашия; "А-Система", ЖСК "Правый берег" в Пермском крае; ЖСК "Закаменский -11", ЖСК "Закаменский -12", ЖСК "Закаменский -13", ЖСК "Калинина 20" в Новосибирской области.

Дополнительную информацию по принятым решениям можно посмотреть на сайте Фонда защиты прав дольщиков по адресу: фонд214.рф, в карточках объектов.

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