На Урале прошел чемпионат по школьному биатлону

Новости

Силуанов рассказал о выгодах предоставления кредита Беларуси 17:12
Отравившихся в петербургском бассейне детей перевели из реанимации 17:10
Times: Авиация и флот Британии активизировались у границ России 17:03
В Мадриде ограничили свободу передвижения 16:42
"Рубин" - "Спартак" - онлайн-трансляция матча 8-го тура РПЛ 16:30
Свое последнее фото Валентина Легкоступова сделала с Михаилом Борисовым 15:38
ГУВД Минска подтвердило задержание протестующих 15:21
"Столото" выразило соболезнования в связи со смертью Михаила Борисова 15:02
Мелодрама "После. Глава 2" обошла в российском прокате "Довод" и "Мулан" 14:01
Ведущий "Русского лото" Михаил Борисов умер от коронавируса 13:37
Черчесов отреагировал на слова камерунца Ондуа о вызове в сборную России 13:28
МВД Беларуси сообщило о 415 задержанных в Минске 12:34
Перебежчик из КНДР задержан при попытке вернуться в Северную Корею 12:00
Колумбия возобновила международное авиасообщение 11:59
МИД РФ обвинил США в спекуляциях вокруг санкций против Ирана 11:54
Российские и белорусские военные провели совместное десантирование 11:19
"Спартак" выразил соболезнования семье и близким Михаила Борисова 11:13
Эксперт сообщил об опасных тенденциях с COVID-19 в ряде регионов 11:07
Названы самые полезные и дешевые продукты 10:55
Первые серьезные холода придут в Москву во второй декаде октября 10:22
Скончался бессменный ведущий программы "Русское лото" Михаил Борисов 09:37
Еще 892 пациента вылечились от коронавируса в Москве 09:27
В Нью-Йорке рестораны начнут взимать "сбор за COVID-19" 09:10
На испытания вакцины от COVID-19 записались 60 тысяч человек 09:01
Трамп выдвинет женщину на должность судьи Верховного суда США 08:22
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Из тарифов за коммунальные услуги вычтут банковские комиссии
Из тарифов за коммунальные услуги вычтут банковские комиссии
Валерий Вечорко: Нам жить в условиях нового вируса
Валерий Вечорко: Нам жить в условиях нового вируса
Как подорожание запчастей скажется на страховых выплатах и стоимости ОСАГО
Как подорожание запчастей скажется на страховых выплатах и стоимости ОСАГО
18.09.2020 16:20
Рубрика: Спорт

На Урале прошел чемпионат по школьному биатлону

Текст: Ольга Штейн
Фото: Татьяна Андреева
На стадионе "Калининец" прошел финал Открытого чемпионата Свердловской области по школьному биатлону.

На соревнования приехали порядка 200 ребят из школ и колледжей Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Богдановича, Нижней Салды, села Коптелово и населенных пунктов Свердловской области. Вместе с ними были их родные, учителя и тренеры. Возраст участников - от 15 до 19 лет.

Фото: Photoxpress
Карантин помог вернуться к занятиям спортом

Школьный биатлон - авторская разработка уральцев, энтузиастов физкультурно-спортивного объединения "Юность России" и разработчиков проекта "Биатлон в школу - биатлон в ГТО".

- Одно и другим связано неразрывно, - объясняет председатель "Юности России" Юрий Громыко. - Поэтому мы взяли элементы из биатлона, добавили кое-то из комплекса ГТО, и получился школьный биатлон.

Участникам нужно было преодолеть дистанцию длиной 1200 метров с двумя огневыми рубежами. За каждый промах - не штрафной круг, а отжимания: мальчики - пять раз, девочки - три. Женских и мужских номинаций нет. В эстафете участвуют сборные команды: два мальчика и две девочки. В будущем, по словам Громыко, к дисциплине добавят новые элементы - чтобы было интереснее и зрелищнее.

Винтовки, из которых ребята стреляли на соревнованиях, уникальны. Уральцы разработали их вместе с оружейниками Союза биатлонистов России. За основу взяли серийные МР-61 производства завода "Ижмаш", удлинили на 380 миллиметров линию прицеливания, поставили качественный диоптрический прицел, доработали спусковой механизм и намушник - его делают так, чтобы использовать сменные мушки с защитной закрывающейся заглушкой.

Особая гордость - ортопедическое ложе винтовки. Его изготавливают из бука и ореха. Производство комплектующих разбросано по стране, финальная сборка происходит в Дмитрове.

Фото: vk.com/stranageroev_ast
Какие необычные лагеря для детского отдыха открываются в России

- В индивидуальной гонке сегодня победил представитель Верхней Пышмы Николай Миронов, - рассказывает Юрий Громыко. - Внук известных лыжников-биатлонистов Мироновых. В эстафете лучшими оказались ребята из екатеринбургской гимназии №9. А вообще мы предусмотрели награды абсолютно для всех участников - каждый уехал с медалью и сертификатом.

Цель проекта "Биатлон в школу - биатлон в ГТО" - обеспечить образовательные учреждения качественным инвентарем для занятий биатлоном, увлечь ребят этим видом спорта и приобщить подростков к здоровому образу жизни, в том числе путем выполнения норм ГТО, что в будущем даст стране физически подготовленных призывников.

В регионах Спорт Спортивная жизнь Физкультура Общество Образование Общество Ежедневник Образ жизни Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область РГ-Фото

Главное сегодня

МИД РФ обвинил США в спекуляциях вокруг санкций против Ирана
В Латвии рассказали о последствиях потери грузов из России
Скончался бессменный ведущий программы "Русское лото" Михаил Борисов
National Interest: Российский "Авангард" является серьезным вызовом для США
Пушков озвучил перспективы для России от прихода Джо Байдена к власти в США
ЦСКА после победы над "Спартаком" приблизился к лидерам
Звонарева завоевала четвертый парный титул на турнирах "Большого шлема"