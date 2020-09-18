На Урале прошел чемпионат по школьному биатлону

На стадионе "Калининец" прошел финал Открытого чемпионата Свердловской области по школьному биатлону.

На соревнования приехали порядка 200 ребят из школ и колледжей Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Богдановича, Нижней Салды, села Коптелово и населенных пунктов Свердловской области. Вместе с ними были их родные, учителя и тренеры. Возраст участников - от 15 до 19 лет.

Школьный биатлон - авторская разработка уральцев, энтузиастов физкультурно-спортивного объединения "Юность России" и разработчиков проекта "Биатлон в школу - биатлон в ГТО".

- Одно и другим связано неразрывно, - объясняет председатель "Юности России" Юрий Громыко. - Поэтому мы взяли элементы из биатлона, добавили кое-то из комплекса ГТО, и получился школьный биатлон.

Участникам нужно было преодолеть дистанцию длиной 1200 метров с двумя огневыми рубежами. За каждый промах - не штрафной круг, а отжимания: мальчики - пять раз, девочки - три. Женских и мужских номинаций нет. В эстафете участвуют сборные команды: два мальчика и две девочки. В будущем, по словам Громыко, к дисциплине добавят новые элементы - чтобы было интереснее и зрелищнее.

Винтовки, из которых ребята стреляли на соревнованиях, уникальны. Уральцы разработали их вместе с оружейниками Союза биатлонистов России. За основу взяли серийные МР-61 производства завода "Ижмаш", удлинили на 380 миллиметров линию прицеливания, поставили качественный диоптрический прицел, доработали спусковой механизм и намушник - его делают так, чтобы использовать сменные мушки с защитной закрывающейся заглушкой.

Особая гордость - ортопедическое ложе винтовки. Его изготавливают из бука и ореха. Производство комплектующих разбросано по стране, финальная сборка происходит в Дмитрове.

- В индивидуальной гонке сегодня победил представитель Верхней Пышмы Николай Миронов, - рассказывает Юрий Громыко. - Внук известных лыжников-биатлонистов Мироновых. В эстафете лучшими оказались ребята из екатеринбургской гимназии №9. А вообще мы предусмотрели награды абсолютно для всех участников - каждый уехал с медалью и сертификатом.

Цель проекта "Биатлон в школу - биатлон в ГТО" - обеспечить образовательные учреждения качественным инвентарем для занятий биатлоном, увлечь ребят этим видом спорта и приобщить подростков к здоровому образу жизни, в том числе путем выполнения норм ГТО, что в будущем даст стране физически подготовленных призывников.