На Урале проверят информацию о терроризирующем школу третьекласснике

В Екатеринбурге правоохранительные органы заинтересовались описанным в местных СМИ случаем: по информации прессы, третьеклассник терроризирует соучеников и педагогов, не реагирует ни на чьи замечания и буквально срывает учебный процесс.

"Организована доследственная проверка по сообщению о конфликтном поведении школьника, нарушающем права учеников и учителей, а также об отсутствии реакции на это со стороны должностных лиц образовательного учреждения", - доложил пресс-секретарь Следственного комитета Свердловской области Александр Шульга.

По словам родителей школьников, мальчик, о котором идет речь, не только бьет других детей и ругается матом на учителей, но приносит на уроки нож.

Сейчас следователи опрашивают возможных очевидцев инцидента, преподавателей и руководство школы.

Также проверку того, как в учебном заведении соблюдаются требования законодательства, регулирующего безопасность жизни и здоровья учащихся, начала областная прокуратура. "В частности, будет установлено, проводится ли в школе профилактика антиобщественного поведения среди подростков, привлекался ли к этой работе психолог", - уточнила пресс-секретарь надзорного ведомства Марина Канатова.