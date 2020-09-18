В Челябинской области режим самоизоляции продлен до 4 октября

Режим повышенной готовности, введенный в Челябинской области из-за пандемии COVID-19, продлен еще на две недели - до 4 октября. Соответствующее распоряжение подписал в пятницу губернатор региона Алексей Текслер.

- Режим повышенной готовности продлен до 4 октября 2020 года, - сообщили в пресс-службе правительства региона. - В области продолжает действовать обязательный масочный режим. Для граждан старше 65 лет сохраняются рекомендация по соблюдению самоизоляции. Это дает им возможность для продления больничных листов.

Ситуация с распространением коронавируса в Челябинской области остается стабильной. В связи с этим оперативным штабом снята большая часть карантинных ограничений, за исключением обязательного масочного режима и социальной дистанции в общественных местах.

Кстати

На утро 18 сентября в регионе выявлены 78 новых случаев COVID-19. Число заболевших с начала пандемии составило 15 769. С начала учебного года заболел 41 школьник. Выздоровели и выписаны из больниц 12 339 пациентов. Скончался 441 южноуралец.