В Челябинской области учредили премию за борьбу с коронавирусом

В Челябинской области учреждена новая губернаторская премия за борьбу с COVID-19.

Ее получат медработники государственных и муниципальных лечебных учреждений за значительный вклад в борьбу с новой коронавирусной инфекцией, сообщили в пятницу в региональном минздраве.

- В этом году премию в размере 50 тысяч рублей получат100 медицинских работников, выдвинутых коллективами медучреждений региона, - сообщили в пресс-службе ведомства. - При этом будет учитываться достижения кандидата в борьбе с коронавирусом, время, которое он отработал в "красной зоне" и количество пациентов с COVID-19, которым он оказал медицинскую помощь.

Добавим, что вчера в правительстве Челябинской области уже состоялось вручение губернаторской премии заслуженным медработникам региона. Ее получили 50 медицинских специалистов из сельских и городских больниц региона.