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18.09.2020 11:43
Рубрика: Власть

В Югре откроют многофункциональный спортивный комплекс для детей

Текст: Елена Панова
В поселке Междуреченский Кондинского района в следующем году будет открыт спортивный комплекс, где дети смогут заниматься боксом, тяжелой атлетикой, пауэрлифтингом, настольным теннисом, а также в секции игровых видов спорта.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Отметим, что средства на реализацию проекта идут не только из окружной казны - в финансировании проекта на партнерских началах участвуют нефтяные компании. Так, "Роснефть" и "Лукойл" уже перечислили свою часть средств району. А на втором этапе, после завершения работ и государственной регистрации объекта, к финансированию в рамках партнерства подключится и ПАО "Транснефть". Планируется, что компания перечислит необходимые средства для выкупа здания в собственность муниципалитета.

Известие о скором появлении нового спортсооружения с воодушевлением встретили не только жители района, но и прославленные югорские спортсмены. Ведь для небольших населенных пунктов, таких, как Междуреченский, обеспеченность объектами спорта имеет огромное социальное значение.

Фото: iStock
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Как заметил российский лыжник, двукратный чемпион мира, победитель многодневки "Тур де Ски", уроженец Междуреченского Сергей Устюгов, строительство спортивного комплекса очень важно для создания комфортных условий жизни, обеспечения досуга детей и молодежи.

- Если говорить про детский спорт, то, я считаю, что в каждом населенном пункте должна существовать некая точка притяжения, - будь это секция или физкультурный комплекс. Конечно, хорошо, что в округе есть крупный спортивный объект - это биатлонный центр в Ханты-Мансийске. Но нужно, чтобы условия для занятий спортом, в первую очередь для детей, создавались в каждом районе, - отметил Сергей Устюгов.

Солидарен с ним и этапа Кубка мира, чемпионата России, мастер спорта международного класса по лыжным гонкам Антон Гафаров. Он отметил, что власти округа уделяют большое внимание развитию базы для массовых занятий физкультурой. Анализируя личный опыт, лыжник констатировал, что спорт создает возможности для достижения больших успехов в жизни.

- Это не менее важный элемент создания комфортной среды, чем строительство детских садов и школ. Спорт - это тоже своего рода школа, в которой дети могут начать путь к большим успехам, причем не обязательно на спортивном поприще. Уверен, жители воодушевляются, когда реализуются такие проекты.Особенно в малых поселениях, где не всегда благополучная социальная обстановка, а дети порой предоставлены сами себе. Лично знаю спортсменов, которые выросли в детдомах, но стали успешными лыжниками, завоевали престижные международные награды, потому что в свое время на территориях были созданы доступные условия для того, чтобы они могли заниматься спортом, - отметил Антон Гафаров.

Фото: iStock
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Опытный атлет отметил, что повышение уровня вовлеченности населения в занятия спортом является одной из важных государственных задач. Поэтому реализация таких проектов, как в Кондинском районе, подтверждает, что развитие физкультуры и спорта является одним из приоритетных направлений работы окружного правительства.

Показательно, что за последние пять лет число югорчан, занимающихся физической культурой и спортом, увеличилась более чем в 1,6 раза и составляет сегодня почти половину всего населения Югры. За последние пять лет в регионе построены 23 новых спортивных объекта. В их числе и комплексы в рамках соглашений о сотрудничестве между правительством региона и предприятиями ТЭК.

Отметим, в своем программном выступлении 13 сентября перед парламентариями Югры губернатор Наталья Комарова поблагодарила стратегических партнеров округа за сотрудничество, отметив, что все работают в одной команде. "Совместная работа делает каждого из нас частью Югры, частью России", - подчеркнула глава округа.

В регионах Власть Работа власти Регионы Общество Семья и дети Спорт Спортивная жизнь Физкультура Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ХМАО Югра. Энергия Севера

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