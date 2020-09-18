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18.09.2020 08:50
Рубрика: Общество

В Тобольске спасли пациента, у которого почти "растворился" кишечник

Текст: Татьяна Воробьева

Хирурги тобольской больницы спасли мужчину с запущенным случаем язвенной болезни: к моменту, когда он обратился за помощью к врачам, его кишечник почти "растворился".

Пациент пришел в медучреждение с жалобами на острую боль в животе, ему диагностировали хроническую язву двенадцатиперстной кишки и назначили время операции.

Фото: iStock
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"Было понятно, что процедура простой не будет - больной страдал от недуга уже давно, а в запущенных случаях осложнения нередки. Но то, с чем им пришлось столкнуться врачам, удивило даже опытных специалистов", - говорит Дмитрий Уженцев, пресс-секретарь ГБУЗ ТО "Областная больница №3".

Стенка толстого кишечника оказалась пронизана множеством сквозных отверстий, а сам орган поражен обширным некрозом. Пострадали и печень, и поджелудочная железа, желчные протоки начали рубцеваться.

"Технически было невозможно ушить все повреждения толстого кишечника. Орган практически "растворился" - настолько язвы разъели его стенки", - пояснил Игорь Амелин, завотделением гнойной хирургии.

В итоге тобольские доктора удалили наиболее поврежденные части желудочно-кишечного тракта, после чего искусственно сформировали новую связь желудка с кишечником. Операция заняла три часа и завершилась успешно.

Пациент провел на больничной койке три и был направлен на амбулаторное наблюдение. После реабилитации ему предстоит еще одна операция - по восстановлению толстого кишечника.

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