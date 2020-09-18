Реновацию в регионах предложено проводить при большинстве согласных жильцов

Авторами выступила группа парламентариев, включающая вице-спикера Совфеда Николая Журавлева, а также главу комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгения Москвичева.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила сенаторам разработать законопроект о праве регионов проводить реновацию по аналогии с московской - при согласии двух третей собственников квартир. Как заявлял Николай Журавлев, сейчас изъятие жилого помещения в регионах возможно по соглашению с каждым собственником, что задерживает или вовсе останавливает процедуры обновления жилья. Ведь некоторых собственников затруднительно найти.

Как отмечают авторы, при подготовке законопроекта за основу была взята успешная столичная программа реновации.

Законопроект дает право регионам утверждать адресные программы сноса и реконструкции многоквартирных домов с учетом мнения граждан, а также с обеспечением прав собственников и нанимателей жилых и нежилых помещений.

В проект программы по сносу и реконструкции, согласно поправкам, может быть включен только многоквартирный дом, собственники и наниматели жилых помещений в котором проголосовали за включение здания в соответствующую программу. Решение должно приниматься большинством в две трети от общего числа жильцов.

Указывается также, что собственники жилья, включенного в программы по сносу и реконструкции, вправе в срок до дня утверждения проекта планировки территории провести общее собрание собственников и выйти из программы. Для принятия этого решения необходимо более одной трети голосов от общего числа.