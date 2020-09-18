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18.09.2020 19:19
Рубрика: Экономика

Реновацию в регионах предложено проводить при большинстве согласных жильцов

Текст: Татьяна Замахина
В Госдуму внесен законопроект о проведении реновации во всех регионах РФ при согласии двух третей собственников квартир в многоквартирном доме.
Фото: Максим Блинов / РИА Новости Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Авторами выступила группа парламентариев, включающая вице-спикера Совфеда Николая Журавлева, а также главу комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгения Москвичева.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
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Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила сенаторам разработать законопроект о праве регионов проводить реновацию по аналогии с московской - при согласии двух третей собственников квартир. Как заявлял Николай Журавлев, сейчас изъятие жилого помещения в регионах возможно по соглашению с каждым собственником, что задерживает или вовсе останавливает процедуры обновления жилья. Ведь некоторых собственников затруднительно найти.

Как отмечают авторы, при подготовке законопроекта за основу была взята успешная столичная программа реновации.

Законопроект дает право регионам утверждать адресные программы сноса и реконструкции многоквартирных домов с учетом мнения граждан, а также с обеспечением прав собственников и нанимателей жилых и нежилых помещений.

В проект программы по сносу и реконструкции, согласно поправкам, может быть включен только многоквартирный дом, собственники и наниматели жилых помещений в котором проголосовали за включение здания в соответствующую программу. Решение должно приниматься большинством в две трети от общего числа жильцов.

Указывается также, что собственники жилья, включенного в программы по сносу и реконструкции, вправе в срок до дня утверждения проекта планировки территории провести общее собрание собственников и выйти из программы. Для принятия этого решения необходимо более одной трети голосов от общего числа.

В регионах Экономика Недвижимость Жилая недвижимость Законодательная власть Госдума ДФО ПФО СКФО СЗФО СФО Реновация: Расселение пятиэтажек в Москве

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