Новости

Уже более 300 НКО социальной сферы подали заявки на гранты 07:44
В Роспотребнадзоре рассказали о 22 мутациях коронавируса 07:32
Суд заочно арестовал напавшего на российское учреждение в Киеве 07:28
"Тампа-Бэй" вышла в финал плей-офф НХЛ 07:15
Эксперт предостерег от покупки поддельных билетов в театр 07:04
Роспотребнадзор: коронавирус может стать сезонным заболеванием 06:44
Посольство РФ в США заинтересовал репортаж NBC о террористах в Крыму 05:18
В "Роскосмосе" рассказали об изменении облика ракеты для полетов к Луне 05:15
Twitter усилит безопасность связанных с выборами в США аккаунтов 04:30
Байден призвал к досрочной отставке Трампа 04:21
Facebook усилит контроль за корпоративным общением своих сотрудников 03:52
Жители Идлиба выступили против присутствия Турции в Сирии 03:25
В Американском институте в иракском Наджафе прогремел взрыв 03:04
В США главный санитарный врач призвал носить маски и после пандемии 02:45
Более 30 миллионов человек в мире заразились коронавирусом 02:39
Прорывное открытие ученых поможет победить метастазы у онкобольных 01:45
Утечка аммиака обнаружена на американском сегменте МКС 01:38
Вильфанд обозначил сроки наступления бабьего лета в регионах 01:28
Телеведущая Скабеева вылечилась от коронавируса 17.09.2020
Шведский легкоатлет Дюплантис побил "вечный" рекорд Бубки 17.09.2020
В Москве скончались 8 пациентов с коронавирусом 17.09.2020
Фигуристку Сотскову дисквалифицировали на десять лет 17.09.2020
"Динамо" начало искать нового тренера после вылета из Лиги Европы 17.09.2020
Коммунальные службы устраняют последствия непогоды в Москве 17.09.2020
В Москве предстанет перед судом банда за легализацию 7,5 тыс. иностранцев 17.09.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Из тарифов за коммунальные услуги вычтут банковские комиссии
Из тарифов за коммунальные услуги вычтут банковские комиссии
18 сентября - видеоконференция: как повлияет на ОСАГО пересмотр цен на запчасти
18 сентября - видеоконференция: как повлияет на ОСАГО пересмотр цен на запчасти
Как можно и нужно самостоятельно себя обследовать
Как можно и нужно самостоятельно себя обследовать
18.09.2020 07:32
Рубрика: Общество

В Роспотребнадзоре рассказали о 22 мутациях коронавируса

Текст: Алексей Дуэль
Только две из 22 мутаций коронавируса, которые были зафиксированы и стабильно исследуются в мире, оказались наиболее устойчивыми. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Роспотребнадзор.

"Общее число мутаций, которые выявлены, составляет многие тысячи, однако только единицы из них зафиксировались и стабильно наследуются, - пояснили в федеральной службе. - В настоящее время насчитывается около 22 таких мутаций. Стоит отметить, что эти мутации произошли в январе - марте 2020 года, а позже в геноме вируса не выявлены мутации, получившие широкое распространение".

Фото: iStock
Роспотребнадзор: коронавирус может стать сезонным заболеванием

В Роспотребнадзоре уточнили, что самое устойчивое изменение - появление двух единичных мутаций. В настоящее время более 93% исследуемых образцов имеют данную пару замен. Это показал анализ изменчивости генома коронавируса. Такие разновидности впервые были выявлены в конце января сначала в Китае, а затем в Австралии. К концу февраля они распространились на большинство стран Западной Европы, а также Саудовскую Аравию, США, Канаду, Мексику, Бразилию, Марокко и Сенегал, пояснили в ведомстве. Эта же пара мутаций встречается в 99% образцов, исследуемых в России, отметил Роспотребнадзор.

"Детальное сравнение геномов коронавируса на территории России и зарубежных стран подтверждает, что именно варианты штаммов вируса SARS-CoV-2, циркулирующие на территории Западной Европы, которые в большинстве своем уже имели мутацию P314L (ген ORF1b) и D614G (ген S), в марте и апреле 2020 года были массово завезены в Россию", - заключили в пресс-службе.

Общество Здоровье Общество Наука Правительство Роспотребнадзор Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Посольство РФ в США заинтересовал репортаж NBC о террористах в Крыму
Минобрнауки утвердило новые правила приема в вузы
Кабмин внес в Госдуму законопроект о ставке НДФЛ на доходы более 5 млн
Собянин: Отопление в Москве включим раньше, чтобы горожане не простужались
Вильфанд обозначил сроки наступления бабьего лета в регионах
Академик РАН Румянцев: С помощью вакцины мы сможем оборвать пандемию
Пять школьных предметов, по которым может измениться ЕГЭ в 2021 году