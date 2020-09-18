В Роспотребнадзоре рассказали о 22 мутациях коронавируса

"Общее число мутаций, которые выявлены, составляет многие тысячи, однако только единицы из них зафиксировались и стабильно наследуются, - пояснили в федеральной службе. - В настоящее время насчитывается около 22 таких мутаций. Стоит отметить, что эти мутации произошли в январе - марте 2020 года, а позже в геноме вируса не выявлены мутации, получившие широкое распространение".

В Роспотребнадзоре уточнили, что самое устойчивое изменение - появление двух единичных мутаций. В настоящее время более 93% исследуемых образцов имеют данную пару замен. Это показал анализ изменчивости генома коронавируса. Такие разновидности впервые были выявлены в конце января сначала в Китае, а затем в Австралии. К концу февраля они распространились на большинство стран Западной Европы, а также Саудовскую Аравию, США, Канаду, Мексику, Бразилию, Марокко и Сенегал, пояснили в ведомстве. Эта же пара мутаций встречается в 99% образцов, исследуемых в России, отметил Роспотребнадзор.

"Детальное сравнение геномов коронавируса на территории России и зарубежных стран подтверждает, что именно варианты штаммов вируса SARS-CoV-2, циркулирующие на территории Западной Европы, которые в большинстве своем уже имели мутацию P314L (ген ORF1b) и D614G (ген S), в марте и апреле 2020 года были массово завезены в Россию", - заключили в пресс-службе.