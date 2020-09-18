Россиян призвали перейти на осенний режим сна

Врач-терапевт Ирина Ярцева посоветовала осенью постепенно приучать себя укладываться спать пораньше - в 9-10 часов вечера. Это связано с тем, что сдвигается время наступления темноты. Поэтому изменение режима является естественным, передает радио Sputnik.

При этом лучшее время для пробуждения - 6-7 часов утра, считает терапевт. При таком режиме получится лучше высыпаться, повысить работоспособность, укрепить нервную систему. Специалист объяснила, что ориентироваться только на то, что спать нужно примерно восемь часов, ошибочно. Важно также спать в естественное для организма время.

- Мы существа дневные, у нас гормональная система зависит от светового дня и от окружающих шумов, - уточнила врач, еще раз отметив, что в темное время суток важно отдыхать, не засиживаясь до полуночи и дольше.